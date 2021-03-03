أخبار عاجلة

اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في أسعار السجائر -
ضبط تاجر سلاح بحوزته بندقيتين وفرد خرطوش في الجيزة -
ضبط 3 عصابات ارتكبوا 35 حادث متنوع -
ضبط مسئولي مصنعين ساعات مقلدة في القاهرة -
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل -
نبيل دعبس رئيسًا لـ"تعليم الشيوخ".. والبدري ومصطفى وكيلَين -
عياد رئيسًا لـ"طاقة الشيوخ" بالتزكية.. وعزت وعبد الرحيم وكيلَين -
تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. حجازي: حلول جذرية للقضاء على السمنة قريبًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزراء الخارجية العرب يؤكدون الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات

Print
وزراء الخارجية العرب يؤكدون الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات وزراء الخارجية العرب يؤكدون الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات

مصراوي Masrawy

10:08 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

أكد وزراء الخارجية العرب، حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية.

جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان "العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية" في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء.

ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني بتاريخ 1/4/2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، وكلف، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان.

كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

شبكة عيون الإخبارية