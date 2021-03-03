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إسرائيل تتهم إيران بـ"اعتداء بيئي" في التسرب النفطي على سواحلها

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إسرائيل تتهم إيران بـ"اعتداء بيئي" في التسرب النفطي على سواحلها إسرائيل تتهم إيران بـ"اعتداء بيئي" في التسرب النفطي على سواحلها

مصراوي Masrawy

09:53 م الأربعاء 03 مارس 2021

تل أبيب - (ا ف ب)

اتهمت إسرائيل اليوم الأربعاء، عدوها اللدود إيران بارتكاب "اعتداء بيئي" بعد تسرب عدة أطنان من القار إلى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي كانت على متن سفينة تقول إنها "أبحرت من إيران".

وقالت وزيرة البيئة الإسرائيلية جيلا جملائيل خلال مؤتمر صحفي إن سفينة تقوم بأنشطة قرصنة وترفع العلم الليبي وأبحرت من إيران، هي المسؤولة عن هذا الاعتداء البيئي.

وأضافت الوزيرة: "إيران لا تقوم بأنشطة إرهابية عبر الأسلحة النووية وعبر تجذرها قرب حدودنا، فحسب، وإنما أيضًا من خلال اعتداءات بيئية".

وبحسب الوزيرة، اقتربت السفينة من "المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل وتعمدت تلويث" المياه.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها حددت موقع السفينة المسؤولة عن تسرب مادة القار لكن دون تحديد هويتها أو أصلها.

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن بلادها لن تسمح لأحد بالإضرار بطبيعتنا أو بحرها أو سواحلها.

ولم يقدم متحدث باسم الوزارة اتصلت به وكالة فرانس برس تفاصيل إضافية.

وضربت رياح قوية وأمواج عاتية غير المسبوقة محملة بأطنان من القطران ساحل إسرائيل الأسبوع الماضي ملوثة شواطئ بطول 160 كيلومترًا بدءا من رأس الناقورة جنوب لبنان المجاور، إلى عسقلان شمال قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الاثنين إيران باستهداف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.

ونفت إيران أي دور لها في الانفجار الذي استهدف سفينة "ام في هيليوس راي" في خليج عمان.

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