"مدير تعليم جدة" يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

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نوه بدور منسوبيه في تطبيق معايير السلامة بالمدارس

سبق ـ جدة: دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني اليوم فعاليات احتفاء تعليم جدة باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة، وذلك بمبنى الإدارة العامة بحي السلامة.

وشدد "المسعودي" على أن الدور الذي يقوم به الدفاع المدني دور مهم ومحوري لأنه يتعلق بسلامة الوطن والمواطن ولذلك يجب أن ترسخ في أذهان الطلاب والطالبات جهود رجال الدفاع المدني ويجب تعزيز أهمية السلامة في نفوسهم ، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة الدفاع المدني بجدة على تعاونها المثمر والمستمر مع إدارة تعليم جدة في تطبيق معايير السلامة في مدارسنا متمنيًا للجميع التوفيق.

فيما قال العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني إن إدارة الدفاع المدني تعوّل على منسوبي ومنسوبات تعليم جدة الكثير من خلال مساهمتهم في التوعية وتطبيق اشتراطات السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن التعاون الدائم مع التعليم يهدف إلى ترسيخ أهمية تطبيق اشتراطات السلامة وتعزيز الأمن والسلامة في المدارس وهو ما أسهم في الحد من الحوادث فيها ولله الحمد وذلك للمحافظة على الأرواح ومقدرات الوطن وممتلكاته.

كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن إنجازات الدفاع المدني وجهود رجاله في إنقاذ وحماية الأرواح والممتلكات ودور هذا الجهاز المهم في محالات التوعية والأمن والسلامة.

وفي ختام اللقاء قدم مدير عام تعليم جدة هدية تذكارية لمدير إدارة الدفاع المدني بجدة .