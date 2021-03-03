بايدن: نحقق بشأن الجهة المسؤولة عن الهجمات على قاعدة عين الأسد

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إن بلاده تحقق في الجهة المسؤولة عن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق، والتي يتمركز بها قوات أمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الأربعاء، أنه سيرد على الهجوم على قاعدة عين الأسد، حال اتضح أنه مدعوم من إيران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، وفقًا لـ"رويترز" إن واشنطن ردت مسبقًا على هجمات مدعومة من إيران، وسيكون هذا النموذج الذي ستتبعه الولايات المتحدة، من الآن وصاعدًا.

وشدد على أن واشنطن، لن تقوم بأفعال متسرعة، وأنها لا تزال تقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد غربي العراق.