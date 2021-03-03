وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية مواصلة الجهد لتعزيز التعاون العربي الإفريقي

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مصر - (أ ش أ)

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي الإفريقي.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته العادية الـ 155 مساء اليوم الأربعاء بعنوان "العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليمية".

وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تنفيذ قرارات القمة العربیة - الإفریقیة الرابعة التي عقدت في "مالابو" في غینیا الاستوائية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016.

ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية - الإفریقیة الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الإفريقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها بالتنسیق بین الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد والدولة المضيفة بما يضمن نجاحها.

وطالب المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفریقی بمواصلة التنسیق من أجل تنفیذ برامج التعاون العربیة - الإفریقیة القائمة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعیل وتطویر التعاون وتنظیم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء كافة قرارات القمم العربية - الأفریقیة السابقة والإعلانات الصادرة عنها.

وجدد المجلس ترحيبه بالإعلان حول فلسطین الصادر عن القمة العربیة - الإفریقیة الرابعة 2016، وتعزیز العمل مع الاتحاد الإفریقي لدعم قضیة فلسطین، والتصدي لأي محاولات اسرائیلیة للالتفاف على مكانة القضیة في القارة السمراء.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن التقدير لموقف الاتحاد الإفریقي المؤید للموقف العربي تجاه القضیة الفلسطینیة، مرحبًا بعقد الاجتماع الأول لآلية التنسيق المشتركة بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 12/12/2018 في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وأكد المجلس، أهمية التعاون والتنسیق بين جامعة الدول العربیة والاتحاد الإفریقي في مجال مكافحة الإرهاب، والترحيب بالمقترح المقدم من جمهورية مصر العربية لإنشاء آلیة إفریقیة عربیة لمكافحة الإرهاب.

ورحب المجلس بنتائج المؤتمر الوزاري الإفریقي - العربي المشترك الثالث حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 31/10 – 12 /11 2016، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسیق مع المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ومفوضیة الاتحاد الإفریقي وجمهوریة مصر العربیة لعقد الاجتماع الوزاري الإفریقي العربي المشترك الرابع في موعد یحدد لاحقًا في مصر والإعداد الجید له.

كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع المشترك الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالیة الأفارقة والعرب والذي عقد بتاریخ 21/11/2016 ، بمالابو في غینیا الاستوائیة، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضیة الاتحاد الإفریقي مواصلة التعاون والعمل من أجل تنفيذ القرار رقم (3) من قرارات القمة العربیة - الإفریقیة الرابعة، بشأن عقد اجتماع دوري عربي- إفریقي مشترك للوزراء المسؤولين عن الاقتصاد والتجارة والمالية على هامش القمم العربیة - الإفریقیة.

وأكد المجلس أهمية دعم الدول الأعضاء للمعهد الثقافي العربي- الإفريقي حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به؛ تنفیذًا لقرارات القمة العربية - الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت 2013.

ورحب الوزراء باستضافة دولة توجو أعمال الدورة الثامنة للمعرض التجاري العربي- الإفریقي في موعد يحدد لاحقًا، والتأكيد على أهمية التحضير الجيد له من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والدولة المضیفة.

وأشاد المجلس بتقدیم دولة الكویت جائزة المرحوم الدكتور عبد الرحمن السمیط للتنمیة الإفریقیة العام 2019 في مجال الأمن الغذائي، وعام 2020 حول التعلیم، وكذلك بمبادرة القروض المیسرة الملیاریة التي تقدمت بها دولة الكويت في القمة العربیة - الإفریقیة الثالثة التي عقدت في دولة الكویت عام 2013 بشأن تقدیم ملیار دولار أمریكي كقروض میسرة والتي تم تقدیم حوالي 56.99 % منها.

وأكد المجلس أهمية تقدیم الدعم اللازم لبرنامج تعلیم اللغة العربیة فی إفریقیا، والإشادة في هذا الصدد بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربیة المتحدة بتقدیم مساهمة مالیة مقدارها 20 ألف دولار أمریكي، لدعم برامج تعليم اللغة العربية لطلبة الفرانكفونية، ومنها دعم مشروع المرحلة الثانية من برنامج تعليم اللغة العربیة والقيادات الإدارية الفرانكوفونية في دولة تشاد.