العراق: القبض على 63 إرهابيًا خلال عمليات أمنية في 3 محافظات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

العراق - (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 63 إرهابيًا خلال عمليات أمنية تم تنفيذها اليوم.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته "السومرية نيوز"، أن قوة من المقر المتقدم للعمليات المشتركة، قامت بعملية استباقية في المناطق ضمن قاطع المسؤولية ألقت خلالها القبض على 14 إرهابيًا.

وأضافت أن قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجبات تفتيش في مناطق متفرقة حيث تم خلالها إلقاء القبض على 21 إرهابيًا، فيما تمكنت قوة من قيادة عمليات ديالى خلال عمليات تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية، إلقاء القبض على 28 إرهابيًا.