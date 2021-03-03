ريا أبي راشد تبهر متابعيها بفستان مبهج في أحدث ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة صور جديدة، استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت ريا فستان مبهج باللون التركواز مزينا بطبعات من الورود، ويتميز الفستان بأنه كت، بقصة دائرية عند منطقة الصدر، ومكشوف عند منطقة الظهر، دون أكمام.

كما فضلت الظهور بإطلالة طبيعية من دون وضع مكياج، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين, ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".