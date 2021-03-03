أخبار عاجلة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا -
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج -
"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل -
وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية" -
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات" -
السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة" -
ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ريا أبي راشد تبهر متابعيها بفستان مبهج في أحدث ظهور لها

Print
ريا أبي راشد تبهر متابعيها بفستان مبهج في أحدث ظهور لها ريا أبي راشد تبهر متابعيها بفستان مبهج في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

09:36 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة صور جديدة، استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت ريا فستان مبهج باللون التركواز مزينا بطبعات من الورود، ويتميز الفستان بأنه كت، بقصة دائرية عند منطقة الصدر، ومكشوف عند منطقة الظهر، دون أكمام.

كما فضلت الظهور بإطلالة طبيعية من دون وضع مكياج، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين, ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

شبكة عيون الإخبارية