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"صحة نجران" تطلق حملة لتطعيم مرضى الرعاية بلقاح كورونا في منازلهم

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"صحة نجران" تطلق حملة لتطعيم مرضى الرعاية بلقاح كورونا في منازلهم "صحة نجران" تطلق حملة لتطعيم مرضى الرعاية بلقاح كورونا في منازلهم
من خلال 9 فِرق ميدانية لزيارة المرضى المسجَّلين في تطبيق "صحتي"

أطلقت "صحة نجران" اليوم الأربعاء خدمة تقديم لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية، وذلك من خلال تسع فرق ميدانية؛ لزيارة المرضى المسجلين في تطبيق "صحتي".

وتفصيلاً، أكدت "صحة نجران" أن الخدمة تأتي ضمن خطط التوسع في تقديم خدمة تطعيمات لقاح كورونا لتسهيل مهمة التحصين على تلك الفئة الأكثر تأثرًا بتداعيات .

وأوضحت أنها تستهدف خلال الحملة تحصين 1812 مريضًا من المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية بالمنطقة، مؤكدة أهمية إنهاء إجراءات التسجيل للحصول على اللقاح.

يُذكر أن "صحة نجران" نفّذت 29739 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 1218 مريضًا من المرضى المسجَّلين في البرنامج، وذلك خلال عام 2020م.

ونفّذت "صحة المنطقة" 5000 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 8 مستشفيات، هي (الملك خالد، نجران العام، مستشفى الولادة والأطفال، شرورة العام، حبونا العام، بدر الجنوب العام، خباش العام، ومجمع إرادة والصحة النفسية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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