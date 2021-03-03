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لمواجهة المخاطر.. دورات أمنية وتثقيفية للعاملين بمطار القاهرة

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لمواجهة المخاطر.. دورات أمنية وتثقيفية للعاملين بمطار القاهرة لمواجهة المخاطر.. دورات أمنية وتثقيفية للعاملين بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

07:38 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

عقدت شركة ميناء القاهرة الجوي، دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية أمنية، بالتعاون مع قطاع الأمن للعاملين بالشركة.

يأتي ذلك وفق توجيهات مجدي إسحق رئيس الشركة، لبث الحس الأمني لمواجهة المخاطر والتحديات التي قد تواجه العاملين في مختلف القطاعات، أثناء العمل للحفاظ على الأرواح والمنشآت داخل هذا المرفق الحيوي.

أعد هذا البرنامج التدريبي إدارة أمن الطيران المدني بقطاع الأمن بالشركة، وتقوم بتدريس المحتوى العلمي من خلال عقد هذه الدورات بشكل دوري حتى يتسنى تدريب أكبر عدد من العاملين، وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من .

وقالت شركة الميناء، إن الدورات تأتي في إطار الاهتمام بتأهيل وتطوير العنصر البشري، من خلال تعزيز الوعي الأمني والثقافة الأمنية، وبما يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).​

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مصراوي Masrawy

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