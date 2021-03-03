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مسؤولة روسية: المرحلة الأولى من اختبارات "ترياق كورونا" اختتمت تقريبًا

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مسؤولة روسية: المرحلة الأولى من اختبارات "ترياق كورونا" اختتمت تقريبًا مسؤولة روسية: المرحلة الأولى من اختبارات "ترياق كورونا" اختتمت تقريبًا

مصراوي Masrawy

07:53 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

أعلنت مسئولة صحية روسية بارزة أن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لدواء "مير-19" المضاد لفيروس كورونا اختتمت تقريبا بمشاركة 50 متطوعًا.

وقالت رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في تصريح أوردته روسيا اليوم" إن الاختبارات على المتطوعين اختتمت تقريبا، ولم نرصد أي مضاعفات ملموسة أو غير ملموسة منتظمة أو محلية، نخطط في المستقبل القريب لإطلاق المرحلة الثانية للاختبارات على المرضى المصابين بفيروس كورونا".

وأكدت فيرونيكا أن الاختبارات أظهرت الفعالية والسلامة العاليتين للعقار الجديد، مشيرة إلى أن "مير-19" يؤدي إلى خفض الحمل الفيروسي لدى المصابين بمرض "كوفيد-19" بـ10 آلاف الأضعاف، ما يجعل منه فعلا "ترياقا ضد كورونا".

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مصراوي Masrawy

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