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استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب الجائحة

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استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب الجائحة استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب الجائحة

مصراوي Masrawy

07:47 م الأربعاء 03 مارس 2021

كندا - (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، عن تدهور الصحة العقلية للكنديين بشكل عام بسبب جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المصاحبة لها.

وفي استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" بناء على تكليف من هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" نيوز أكد نصف السكان المُستطلعين في مقاطعتي سسكاتشوان ومانيتوبا بأن صحتهم العقلية قد تدهورت خلال الأزمة الصحية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 49% ممن شاركوا عانوا بشكل كبير نفسيا جراء الوباء في الغرب الكندي مقابل 46% على مستوى سائر أنحاء كندا. وقد لوحظ مؤخرًا في مقاطعة مانيتوبا ارتفاع في عدد مرضى الصحة العقلية.

كما اعتبر أكثر من الثلثين بأن حياتهم الاجتماعية قد تدهورت في عام من الأزمة الصحية.

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