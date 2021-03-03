بعد تصدر روبي "تريند جوجل".. شاهد أبرز إطلالتها

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تصدرت الفنانة روبي مؤشرات البحث "جوجل" بعد حفلها الغنائي التي أحيته مساء أول أمس على سفح الأهرامات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، كما حرصت على نشر بعض الصور وفيديو من الحفل على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل واسع وحظيت بتفاعل كبير.

وتتميز الفنانة روبي بحرصها الدائم على اختيار إطلالتها ببساطة وجاذبية، حيث تتنوع إطلالتها التي تقوم بنشرها، ما بين الفساتين السواريه الطويلة والفساتين القصيرة، والإطلالات الكاجوال البسيطة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز إطلالات الفنانة روبي بعد تصدرها تريند جوجل:

اختارت فستانا باللوني الأبيض والأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت بتيشرت باللون الأبيض كت وبدون أكمام مع هوت شورت جينيز، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

وطلت بتيشرت باللون الأبيض مزود بأكمام، مع بنطلون باللوني الأحمر والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرهاى منسدلا.

وتألقت بفستان طويل باللون الكاشمير بقصة الأوف شولدر، ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كما ارتدت أيضا جاكيت جلد باللون الأسود، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وطلت بفستان باللون الذهبي، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كما ظهرت بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها جاكيت باللوني الأبيض والأسود وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ارتدت فستان باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.