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هبة مجدي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

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هبة مجدي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها هبة مجدي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

04:59 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وتحرص الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، بعدد من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت هبة فستان باللون الأزرق، مزود بأكمام، وأزرار من الأمام.

واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر الشفاه بدرجة النيود.

ارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كولية وأسورة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو كليب غنائي اسمه " أهلا بيك" يجمعها مع زوجها الفنان محمد محسن، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل".

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