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باستخدام خاصية تقسيم الشاشة.. طلاب يتبادلون إجابات الرياضيات

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باستخدام خاصية تقسيم الشاشة.. طلاب يتبادلون إجابات الرياضيات باستخدام خاصية تقسيم الشاشة.. طلاب يتبادلون إجابات الرياضيات

مصراوي Masrawy

10:01 ص الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، لمادة الرياضيات.

وتبادل الطلاب، الرد والإجابة على أسئلة الامتحان في جروبات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما تم تداول الإجابة على تطبيق "التليجرام"، وظهر استخدام الطلاب خاصية تقسيم الشاشة، واستخدامها في الغش، حيث يستعرض الطالب الامتحان في جزء من الشاشة، وتشغيل تطبيق "التليجرام"، في الجزء الآخر.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد سمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي استخدام خاصية تقسيم الشاشة أثناء الامتحان.

ويحضر طلاب الصف الأول الثانوي الثانوي ، ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان داخل المدرسة.​

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