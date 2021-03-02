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"الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة

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"الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة "الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة
الفيروس أصاب أكثر من 114 مليون شخص وأدى لوفاة 2.5 مليون حول العالم

أعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، الثلاثاء، أن العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أكد "هانكوك" يوم الأحد الماضي أن ما يزيد على 20 مليونًا في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح كوفيد-19، مضيفًا على "تويتر": "إنجاز رائع للبلاد. اللقاح هو سبيلنا للخروج. حين تتلقى الاتصال، احصل على جرعة اللقاح".

وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد مرض كوفيد-19 مما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو.

وتسبب بوفاة 2,539,505 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.

وتأكدت إصابة أكثر من 114,360,550 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره، فيما تعافت الغالبية العظمى من المصابين على الرغم من أن بعضهم استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قِبل الوكالات الإحصائية، كما في وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءًا بسيطًا من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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