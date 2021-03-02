روحاني لماكرون: الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، أن الاتفاق النووي مع بلاده غير قابل لإعادة التفاوض، وأن الطريق الوحيد لإعادة إحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وشدد روحاني في الاتصال على أن الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231.

وأوضح أن إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن طهران خفضت التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها.

وذكر أن بلاده ستعود للالتزام بالاتفاق فور تنفيذ الطرف المقابل تعهداته، مؤكدًا على استمرار التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أن "العقوبات الأمريكية الظالمة وغير القانونية صعبت على إيران مواجهة لجائحة كورونا، وأعاقت حصولها على الموارد المالية وشراء المعدات الطبية والأدوية".