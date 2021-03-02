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البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة

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البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة

مصراوي Masrawy

10:47 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب مينا غالي

استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

كما استقبل البابا تواضروس، الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس، ونيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين. كما استقبل البابا، أمس، صاحبي النيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

يأتي ذلك على هامش اجتماعات المجمع المقدس، التي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى الخميس.

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