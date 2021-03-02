أخبار عاجلة

مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
"المرأة في الصفوف القيادية".. ندوة تستعرض التقدم المحرز لها في تنفيذ أهداف 2030 -
يوم الجمعة استخراج الأوراق من الأحوال المدنية.. تعرف على أماكن تشغيل السجلات المدنية طوال الأسبوع -
الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين -
"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة -
وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين

Print
سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين سريلانكا تستجيب لطلب "رابطة العالم الإسلامي" بالتوقف عن حرق جثث ضحايا "كورونا" المسلمين
"العيسى" قدّر لحكومتهم استجابتها في اتصال تلقاه من وزير الخارجية السريلانكي

سريلانكا تستجيب لطلب

تلقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد دينيش غوناواردينا.


وأوضح وزير الخارجية السريلانكي أن السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين وفقاً للإجراءات الإسلامية، فيما قدّر الشيخ الدكتور العيسى تجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بكوفيد١٩ وفقاً للأحكام الشرعية، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

هل تعاقب الحكومة المواطنين الذين لا يبلغون عن إلقاء مخلفات في الترع؟ متحدث الري يجيب

هل تعاقب الحكومة المواطنين الذين لا يبلغون عن إلقاء مخلفات في الترع؟ متحدث الري يجيب

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

شبكة عيون الإخبارية