أخبار عاجلة

مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
"المرأة في الصفوف القيادية".. ندوة تستعرض التقدم المحرز لها في تنفيذ أهداف 2030 -
يوم الجمعة استخراج الأوراق من الأحوال المدنية.. تعرف على أماكن تشغيل السجلات المدنية طوال الأسبوع -
الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين -
"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة -
وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل

Print
"الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل "الري": تعيين ممدوح عنتر رئيسًا لقطاع شئون مياه النيل

مصراوي Masrawy

10:16 م الثلاثاء 02 مارس 2021


كتب- أحمد مسعد :
أعلنت وزارة الري والموارد المائية، تعيين الدكتور ممدوح أحمد عنتر رئيس قطاع شئون مياه النيل، خلفا للدكتور أحمد بهاء الدين.

وننشر أبرز المعلومات عن الدكتور ممدوح عنتر:
- حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة القاهرة عام ٢٠٠١ في مجال تطبيقات النماذج الهيدرولوجية لإدارة الموارد المائية.
- حاصل على ماجيستير إدارة الموارد المائية - جامعة عين شمس عام ١٩٩٧.
- عضو الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
- عضو اللجنة الوطنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة.
- مقرر أعمال لجنة متابعة المشاركات الخارجية لمصر فى المحافل المائية الدولية والمعنية بتوحيد لغة الخطاب عند عرض الشواغل المصرية والموقف المائى المصرى فى المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.
- ممثل وزارة الموارد المائية فى المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
- رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى هو آخر المناصب القيادية التي تولاها قبل تكليفه بمنصب رئيس قطاع شئون مياه النيل

- يتمتع بخبرة تصل إلى ٢٥ عاماً فى موضوعات التعاون مع دول حوض النيل مجال هيدرولوجيا أحواض الأنهار المشتركة وإدارة الموارد المائية حيث تولى العديد من المناصب الهامة كالتالي :
- رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى بقطاع النيل بين عامي ٢٠١٥ - ٢٠١٦
- المدير الإقليمي لمشروع النموذج التخطيطي لمنطقة حوض النيل الشرقى بمقر المكتب الإقليمي الفنى لحوض النيل الشرقي (ENTRO) بأثيوبيا بين عامي ٢٠٠٩ - ٢٠١٣
- المدير الفنى لمشروع إدارة مخاطر الفيضان والجفاف للتغيرات المناخية فوق بحيرة ناصر (LNFDCP/ICC) بين عامي ٢٠٠١ - ٢٠٠٩
- مدير مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط بين عامي ١٩٩٦ - ٢٠٠٩

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق "في غمضة عين"

شبكة عيون الإخبارية