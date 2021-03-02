نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا اليوم الثلاثاء، تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2020، يعد اشتراكًا عن عام 2020 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2021، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك عن عام 2021 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.

وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على المادة/ 20 من قانون المحاماة، وما نصت عليه من أنه "لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلاَّ بعد حلف اليمين".

وأضاف: "وإذ لا يجوز أن يُسْتأدى اشتراك سنوي إلاَّ ممن صرح له بمزاولة المهنة، وهو لا يستطيع أن يزاولها إلاَّ بعد حلف اليمين".

لذلك قررنا:

أولًا: ما يسدده طالب القيد كاشتراك سنوي، إنما ينصرف بداهة إلى السنة التي يصرح له فيها بممارسة المهنة، ولا يجوز عقلًا أن يؤدي اشتراكًا عن سنة أو سنوات لم يصرح له فيها بعد بممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن الاشتراك المسدد مع الطلب هو اشتراك العام الذي يحلف فيه اليمين ويبدأ في ممارسة المهنة.

ثانيًا: ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2020، يعد اشتراكًا عن عام 2020 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2021، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2021 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.

ثالثًا: يتم تسوية موقف من حلفوا اليمين عام 2021 على هذا الأساس.