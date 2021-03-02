أخبار عاجلة

مميزات عدة دون سلبيات.. لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟ -
أمانة الشرقية تغلق 103 منشآت تجارية -
"مودة مكة" تنفّذ دورات تأهيل للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق وآثاره -
وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر -
"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا" -
"المرأة في الصفوف القيادية".. ندوة تستعرض التقدم المحرز لها في تنفيذ أهداف 2030 -
يوم الجمعة استخراج الأوراق من الأحوال المدنية.. تعرف على أماكن تشغيل السجلات المدنية طوال الأسبوع -
الأعصر رئيسًا لتشريعية الشيوخ.. وباهر وجرجس وكيلين -
"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة -
وزير الخارجية اليوناني يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

Print

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

وشهدت تدريبات الأصفر عودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله للتدريبات الجماعية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، توجهوا بعدها لصالة الحديد.

وكانت التدريبات قد انطلقت بتمارين لياقية متنوعة بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، ومن ثم قسم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين طبق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة

إدارات التعليم: التعليم "عن بعد" قصة نجاح كسبت تحديات المرحلة

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته

أمر ملكي يُمدِّد خدمة أمير حائل 4 أعوام.. وهنا "غيض من فيض" إنجازاته

شبكة عيون الإخبارية