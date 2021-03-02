وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح

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مصراوي Masrawy

رام الله - (بي بي سي)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي ما تسلمته من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 12 ألف جرعة، كاشفة عن الجهات غير الطبية التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح.

وأفادت الوزارة بتخصيص 200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة السلطة الفلسطينية.

وحصل أيضا على اللقاح أعضاء باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. كما ضمت القائمة المنتخب الفلسطيني الذي طُلب منه شهادات التطعيم قبل سفره لإحدى المباريات.

ولغاية السفر أيضا، حصل على التطعيم نحو 100 طالب بالإضافة لكوادر سفارات بعض الدول لدى السلطة الفلسطينية.

وتم كذلك حسب نص البيان تطعيم العاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس، كما تم تطعيم الوزراء ورجال الأمن العاملين بشكل مباشر مع الرئيس محمود عباس.