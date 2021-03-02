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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني

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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني

مصراوي Masrawy

09:01 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفول السودانى مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

- يتم تجهيز الأرض وذلك بإجراء حرثين متعامدتين في الأراضي القديمة.

- إجراء حرثه واحدة في الأراضي الرملية مع التزحيف وتخطيط الأرض بمعدل 12 خط / قصبتين.

- يضاف 20 م3 للفدان سماد بلدي قديم متحلل خالي من بذور الحشائش قبل إجراء الخدمة وأثناء الخدمة يضاف 200 كجم سماد سوبر فوسفات.

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