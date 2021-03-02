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الأمم المتحدة تدعو لإجراء تصويت على الثقة للحكومة الليبية وسط تقارير حول الفساد

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الأمم المتحدة تدعو لإجراء تصويت على الثقة للحكومة الليبية وسط تقارير حول الفساد الأمم المتحدة تدعو لإجراء تصويت على الثقة للحكومة الليبية وسط تقارير حول الفساد

مصراوي Masrawy

07:45 م الثلاثاء 02 مارس 2021

القاهرة - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة إلى عقد جلسة للبرلمان الليبي للتصويت على الثقة في حكومة موحدة كما هو مقرر، على الرغم من الأنباء التي أشارت إلى انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عن طريق الرشوة.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في مدينة سرت الليبية يوم 8 مارس للتصويت على الثقة.

في الشهر الماضي، انتخب مندوبون من الفصائل المتنافسة في ليبيا عبد الحميد محمد الدبيبة رئيسًا مؤقتًا للوزراء ومحمد المنفي رئيسًا لمجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في عملية استضافتها الأمم المتحدة في سويسرا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تقرير خاص بتحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أن الدبيبة اكتسب السلطة بعد أن عرض أنصاره رشاوى تصل إلى 200 ألف دولار لجذب الأصوات.

ومن المقرر أن ينشر تقرير الأمم المتحدة في 15 مارس بعد أن طالبت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا آنذاك ستيفاني ويليامز بإجراء تحقيق في مزاعم الرشوة.

ووصف مكتب الدبيبة المزاعم بأنها أنباء كاذبة تهدف إلى تعطيل العملية السياسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها إنها "تشجع البرلمان بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة وبحث التصويت على الثقة للحكومة التي يقترحه رئيس الوزراء المكلف".

وأضافت في بيان "إنهم يشجعون رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة دون مزيد من التأخير".

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مصراوي Masrawy

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