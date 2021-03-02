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حدث في 8 ساعات| قرار نهائي بشأن الشهر العقاري.. والتطعيم باللقاح خلال ساعات

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حدث في 8 ساعات| قرار نهائي بشأن الشهر العقاري.. والتطعيم باللقاح خلال ساعات حدث في 8 ساعات| قرار نهائي بشأن الشهر العقاري.. والتطعيم باللقاح خلال ساعات

مصراوي Masrawy

07:03 م الثلاثاء 02 مارس 2021

حدث في 8 ساعات| قرار نهائي بشأن الشهر العقاري.. والتطعيم باللقاح خلال ساعات

حدث في 8 ساعات


كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تأكيد الرئيس عبد الفتاح ، موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية،

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصيني، موضحه أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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