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التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

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التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

مصراوي Masrawy

07:05 م الثلاثاء 02 مارس 2021

- (أ ش أ)

صرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأوضح العميد المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن محاولات الميليشيا الحوثية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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