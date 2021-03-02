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رئيس هيئة الأركان العامة يزور العراق ويلتقي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العراقي

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تم تبادل وجهات النظر في الجانب العسكري وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك

رئيس هيئة الأركان العامة يزور العراق ويلتقي بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العراقي

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، جمهورية العراق الشقيقة.

وفي بداية الزيارة استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة العراقية بغداد، الذي نقل تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وتم خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، برئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، واستعرض معه العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

من جانب آخر قام الرويلي بزيارة قيادة القوات البرية العراقية والتقى بقائدها الفريق الركن قاسم محمد صالح، وزيارة قيادة القوات الجوية العراقية، والتقى بقائدها الفريق الطيار شهاب جاهد علي، وذلك للاطلاع على جميع الفرص المنشودة لتبادل الخبرات والتمارين العسكرية بين القوات العسكرية في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب العراقي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع العراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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