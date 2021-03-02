رشا راغب تستعرض إنجازات الأكاديمية الوطنية للتدريب في البرلمان

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مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمام لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي تقدمت به لمجلس النواب.

وقالت في كلمتها أمام اللجنة: إنه في ضوء ما نتطلع إليه من تعاون مثمر وبناء وتكامل للجهود بين مختلف مؤسسات الدولة فان الأكاديمية الوطنية للتدريب بحكم المادة (١٣٨) من الدستور التي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحات مكتوبة الى مجلس النواب في أي من المسائل العامة.

و إعمالا لحكم المادة (٢٥٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته الى المجلس فيما يتعلق بتعديل القوانين واللوائح وتطوير اي من الإجراءات والأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة أو الإدارة المحلية أو غيرها.

وتابعت: "يشرفني أن أتقدم بطلب طرح فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حيث أن هذا الموضوع من الأمور ذات الأهمية العامة التي تتطلب مناقشتة في إحدى لجان المجلس المختصة كما يتطلب دراسة من القامات القانونية المتخصصة والموجودة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

واستعرضت الدكتورة رشا راغب إنجازات الأكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات، مؤكدة أن ذلك ساعد في إعداد بنود القانون.

وقالت خلال استعراض "برزينتيشن" حول نشاط الأكاديمية و قرار إنشائها إنه تم بنائها على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة، مؤكدة أن التدريب قدم لشرائح مختلفة داخل وخارج الدولة من يونيو 2018 حتى الآن ووصل عدد المتدربين إلى 4 آلاف و700 متدرب.

يذكر أن الأكاديمية أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.