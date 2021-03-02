‏"سي إن إن": الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت ميليشات الحوثي في اليمن، استهداف مطار أبها الدولي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، بطائرات مسيرة من طراز "كي-2" حسبما ذكر موقع "سي إن إن" بالعربية.

‏ونقلت "سي إن إن" عن قائد حوثي قوله، إن مسيرات "كي-2" استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي، ردًا على قصف قوات تحالف دعم الشرعية لليمن.

وزعم أن الإصابة كانت دقيقة للغاية وحققت هدفها.

ويستهدف الحوثيون المناطق الحدودية بالسعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في صراعهم ضد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده المملكة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أعلن في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأكد الغامدي وفقًا ما نقلته وكالة الأنباء للسعودية "واس" أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.