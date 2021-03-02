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الجنايات تُعاقب موظفًا استولى على شريحة هاتف وليد سليمان بالسجن 3 سنوات

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الجنايات تُعاقب موظفًا استولى على شريحة هاتف وليد سليمان بالسجن 3 سنوات الجنايات تُعاقب موظفًا استولى على شريحة هاتف وليد سليمان بالسجن 3 سنوات

مصراوي Masrawy

06:25 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، موظفًا بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على شريحة هاتف لاعب الأهلي وليد سليمان.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وكان اللاعب وليد سليمان اتهم مجهولًا بالاستيلاء على رقم هاتفه واستعماله في إجراء مكالمات هاتفية عدة، ما تسبب في أضرار مادية جراء ذلك، واتهم إحدى شركات الاتصالات.

وقال وليد سليمان في التحقيقات إنه تعاقد مع إحدى شركات الاتصالات وفتح حساب بها يضم عائلته ويسدد قيمة الفواتير بانتظام، لكنه فوجئ بعد فترة بفاتورة مالية ضخمة على أحد أرقامه، وتبين الاستيلاء عليه من قِبل أحد موظفين الشركة، فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.

وتبين أن المتهم أغلق شريحة اللاعب ثم أجرى استبدالًا لها بذات الرقم على شريحة يملكها، واستمر في إجراء المكالمات وأرسل الفاتورة للاعب ليدفعها الذي اكتشف الأمر.

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