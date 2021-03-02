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في أحدث ظهور.. روبي بإطلالة ساحرة

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في أحدث ظهور.. روبي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور.. روبي بإطلالة ساحرة

مصراوي Masrawy

05:26 م الثلاثاء 02 مارس 2021


كتبت- شيماء مرسي:

شاركت الفنانة روبي متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي "إنستجرم".

وتحرص الفنانة روبي على مشاركة جمهورها من وقت لآخر، بعدد من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلت روبي بفستان بألوان الأزرق والأسود والفضي، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وارتدت أقراط طويلة، واختارت تصفيقة الشعر ذيل الحصان. يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي، التي عُرضت على المشاهدين هو مسلسل "أهو ده اللي صار" عام 2019 مع أحمد داود، ومحمد فراج، سوسن بدر، علي الطيب، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي.

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