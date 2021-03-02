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تقرير: وزوجته تلقيا لقاح كورونا في يناير قبل مغادرة البيت الأبيض

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تقرير: ترامب وزوجته تلقيا لقاح كورونا في يناير قبل مغادرة البيت الأبيض تقرير: وزوجته تلقيا لقاح كورونا في يناير قبل مغادرة البيت الأبيض

مصراوي Masrawy

04:03 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

نيويورك - (د ب أ):
تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب جرعتهما الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد- 19 قبل مغادرتهما البيت الأبيض في 20 يناير، حسبما صرح مستشار لترامب يوم الإثنين.

وتلقى الزوجان الجرعة الثانية أثناء وجودهما في فلوريدا بعد أن ترك ترامب الرئاسة. إلا أن المستشار لم يكشف عما إذا كان ترامب وزوجته تلقيا لقاح فايزر أم لقاح موديرنا، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

ولم يتضح على الفور سبب إبقاء ترامب وزوجته على التطعيمات سرا لعدة أسابيع أو سبب عدم ذكر ذلك في كلمته التي أدلى بها مؤخرا.

وكان ترامب قد رفض في وقت سابق الحصول على اللقاح بعد أن أشار أطباؤه إلى احتمال إصابته بمضاعفات تتعلق بعلاج بالأجسام المضادة تلقاه عندما أصيب بالفيروس في سبتمبر الماضي.

ويوصي الأطباء عموما بتطعيم الأشخاص حتى لو كانوا قد أصيبوا بكوفيد- 19 من قبل، حيث يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة.

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