هيئة الكتاب تفتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (52) لعام 2021 منذ الإعلان عنها وحتى أخر مارس 2021.

تفتح هيئة الكتاب باب المسابقة في 11 فرعًا منها تسع للكبار الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

فضلًا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

يشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020 ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.

يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب(52).