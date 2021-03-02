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الزراعة: تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

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الزراعة: تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع" الزراعة: تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

مصراوي Masrawy

12:02 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و124 ألف و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و260 ألف و218 رأس أبقار، و671 ألف و725 رأس جاموس، و168 ألف و950 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز، حتى يوم 28 فبراير 2021.

وقالت الوزارة، إنه تم تحصين 2 مليون و41 ألف و404 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم مليون و190 ألف و756 رأس أبقار، و665 ألف و577 رأس جاموس، و160 ألف و92 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز، و1175 رأس جمال حتى 28 فبراير 2021.

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