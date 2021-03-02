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"الصحة العالمية" تحذر دول العالم من تخفيف الاحترازات في ظل تحورات كورونا

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"الصحة العالمية" تحذر دول العالم من تخفيف الاحترازات في ظل تحورات كورونا "الصحة العالمية" تحذر دول العالم من تخفيف الاحترازات في ظل تحورات كورونا
أكدت أن الزيادة تعود لرفع الإجراءات ببعض البلدان أو بسبب متغيرات الفيروس

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، الاثنين، دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار ، خاصة في ظل وجود المتحورات الجديدة.

وتفصيلاً، أشار "أدهانوم" في مؤتمر صحفي، إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.

وبدوره، نوه المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان من جانبه، أن من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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