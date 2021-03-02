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الدبيبة: عملية منح الثقة للحكومة الليبية باتت قريبة

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الدبيبة: عملية منح الثقة للحكومة الليبية باتت قريبة الدبيبة: عملية منح الثقة للحكومة الليبية باتت قريبة

مصراوي Masrawy

11:57 م الإثنين 01 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ)
أكدرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبه إن عملية منح الثقة للحكومة باتت قريبة، وأن مرحلة العيش فى ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء.

وأكد الدبيبه، في منشور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبى بحيث تكون حكومة تمثل جميع الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها،حسبما ذكر مساء اليوم الاثنين موقع "بوابة أفريقيا " الليبي

كان الدبيبه قد صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي أنه سلم مقترح معايير ومشروع تشكيل لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتابع الدبيبة أنه راعى في حكومته كل الظروف الصعبة التي خرجت منها البلد مؤخرا من حروب وانقسامات في الحكومات.

وأوضح الدبيبه أن أعضاء مجلس النواب الذين التقاهم وعدوه بمنح الثقة بالحكومة مضيفا "مستعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".

يشار إلى أن رئيس الحكومة الجديد قدم إلى رئيس مجلس النواب خطة عمل الحكومة خلال الـ 100 يوم الأولى ولم يذكر بها أي أسماء للحقائب الوزارية.

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مصراوي Masrawy

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