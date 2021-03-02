أخبار عاجلة

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

من كرداسة للنوبارية.. ليلة سقوط "إمبراطورية الغنتوري" بـ3 ملايين جنيه وترسانة سلاح وهيروين

Print
من كرداسة للنوبارية.. ليلة سقوط "إمبراطورية الغنتوري" بـ3 ملايين جنيه وترسانة سلاح وهيروين من كرداسة للنوبارية.. ليلة سقوط "إمبراطورية الغنتوري" بـ3 ملايين جنيه وترسانة سلاح وهيروين

مصراوي Masrawy

11:56 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

هارب من حكمين بالمؤبد وثالث بالسجن 5 سنوات عمد إلى تكوين إمبراطورية ترتكز على تجارتي المواد المخدرة والسلاح. وقع اختياره على محور روض الفرج ومركز كرداسة كنقطة انطلاق ظنا أنه في مآمن بعيدا عن أعين الشرطة إلا أن رجل الأمن كانوا له بالمرصاد.

معلومات سرية وردت للواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدتها التحريات أن مسجل خطر يدعى "محمد.ر." وشهرته "الغنتوري" يبلغ من العمر 30 سنة، هارب من حكمين بالمؤبد والسجن 5 سنوات بقضية مخدرات، يمارس نشاطا إجراميا في تجارة المخدرات وحيازة السلاح.

شكل اللواء عاصصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى وكيل الفرقة.

وحدة مباحث كرداسة برئاسة الرائد معتصم رزق عملت على مراقبة نشاط العنصر الإجرامية على مدار الساعة مع تحري الدقة خشية انتباهه لتحركات الشرطة.

خلصت الجهود الأمنية إلى ان "الغنتوري" يتخذ من محور روض الفرج وكرداسة وكرًا لترويج الهيروين على عملائه مع حيازته للأسلحة والذخائر للدفاع عن نفسه وتجارته المشبوهة.

مأمورية سرية أشرف عليها اللواء علاء سسليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، داهمت بؤرة المتهم وتمكنت من ضبطه.

وأرشد المتهم الثلاثيني عن مخزن بأرض زراعية بكرداسة، عُثر بداخله على ٦ بنادق آلي، ٦٦ خزينة آلي، ٤٦١ طلقة آلي، ٣٤ طلقة خرطوش، فرد خرطوش و٩ أسطوانات هيروين وزنت ٣ كيلو جرامات.

كما عثر على مبلغ مالي نحو ٣ ملايين و١٦٠ ألف جنيه ضبطت بحوزته داخل مزرعة ملكه بمركز النوبارية، اشتراها مؤخرا بمبلغ ٦ ملايين جنيه، وأقام بها فترة قصيرة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية