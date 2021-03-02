أخبار عاجلة

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

احتفالا بيومها العالمي.. الحماية المدنية بالجيزة توزع وردًا وكتيبات إرشادية على المواطنين

Print
احتفالا بيومها العالمي.. الحماية المدنية بالجيزة توزع وردًا وكتيبات إرشادية على المواطنين احتفالا بيومها العالمي.. الحماية المدنية بالجيزة توزع وردًا وكتيبات إرشادية على المواطنين

مصراوي Masrawy

11:31 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد شعبان:

احتفت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام.

وحرص رجال الإدارة على توزيع الورد على المواطنين بميداني مصطفى محمود بالمهندسين والحصري بمدينة 6 أكتوبر ومحيط "هايبر" بالشيخ زايد.

كما تم توزيع كتيبات تضمنت دور الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة، والخاصة والحفاظ على البيئة والاقتصاد، والإرشادات العامة للوقاية من الحرائق.

بدورها، سعت وزارة الداخلية إلى تدعيم قطاع الحماية المدنية باستمرار؛ للوصول لحماية مدنية قوية متطورة في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.

ويعد قطاع الحماية المدنية في ، من أقدم المرافق في الشرق الأوسط، وقدم الكثير منذ نشأته في تعزيز الأمن وحماية المنشآت والأرواح والممتلكات.

وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومي، يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها تضم في عضويتها عدد كبير من الدول العربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية