وزير الري وسفير الاتحاد الأوروبي يشهدان احتفالية تكريم "سفراء المياه"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث شاركوا في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الموارد المائية والري لتكريم سفراء المياه من المزارعين وطلاب المدارس الفائزين بمسابقة "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتي عُقدت بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

وأوضح عبدالعاطي، في بيان له الاثنين، أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت مبادرة "سفراء المياه"، بالتعاون مع مشروع "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه" (ستارز) والممول من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لتعزيز إنتماء طلبة المدارس في مصر والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وأصدقاءهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها.