"زراعة البرلمان" تناقش مشكلات مشروع الـ1.5 مليون فدان

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروع الـ1.5 مليون فدان، بحضور اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وقال الحصري، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من قبل في الفصل التشريعي السابق، بشأن مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه مشروع الـ1.5 مليون فدان، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من قبل بشأن حل المشكلات التي تواجه المشروع.

وأكد الحصري، أهمية ذلك المشروع القومي، الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير للمنتجات الزراعية، إضافة إلى بناء استثمارات صناعية من خلالها، وتوفير فرص عمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح الحصري: "بالفعل تم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، بشأن حل مشكلات الاتصالات بمناطق المشروع، وتم التعهد خلال الاجتماع من خلال ممثل وزارة الصحة، بإمداد الوحدات الصحية التي تم إنشاؤها بمناطق المشروع، بالأطباء والمعدات الطبية اللازمة، خلال شهر مارس المقبل".

وتابع رئيس لجنة الزراعة: "أيضًا تم إعلان أنه جارٍ التنسيق حاليًا، مع الجهات المعنية لإنهاء مشكلة الكهرباء، بعد إعداد المقايسة اللازمة بشأنها، مؤخرًا".

وأكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري، اهتمام الشركة بالانتهاء من البنية التحتية بمختلف مناطق المشروع، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من الدولة في تكاليف البنية التحتية لمشروع الـ1.5 فدان.

وأعلن أنه تم التنسيق مع كل من المركز القومي للبحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي؛ لإنشاء أول مراكز بحثية في مناطق المشروع؛ لتقديم الخدمات البحثية للمنتفعين من المشروع.

وأشار إلى أن هناك تحدٍ كبير في منطقة المغرة، بسبب زيادة ملوحة المياه به، وهو ما نسعى لمواجهته.​