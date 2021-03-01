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سفير اليابان يشيد بالمتحف الكبير: مشروع استثنائي

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سفير اليابان يشيد بالمتحف الكبير: مشروع استثنائي سفير اليابان يشيد بالمتحف الكبير: مشروع استثنائي

مصراوي Masrawy

10:45 م الإثنين 01 مارس 2021

(مصراوي):

انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الـ15 للجنة المصرية-اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير بحضور السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في ، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا وعدد من كبار المسئولين بطوكيو.

واستهل وزير السياحة والآثار، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، مشيرًا إلى التعاون القائم بين البلدين على المستوى السياحي والأثري وخاصة في مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد المشروعات الثقافية الكبرى في مصر.

كما استعرض آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهوية مصر العربية ويتم ترميمهم بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.

ومن جانبه، أشاد السفير نوكي ماساكي بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف واصفًا إياه بالمشروع الاستثنائي وأنه مثال للتعاون بين مصر واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي، وأكد أن الحلم سيكون قريبًا حقيقة حيث أنه كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الإنجازات.

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