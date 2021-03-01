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بريطانيا: جرعة واحدة من لقاح كورونا تخفض نسبة دخول المستشفيات 80%

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بريطانيا: جرعة واحدة من لقاح كورونا تخفض نسبة دخول المستشفيات 80% بريطانيا: جرعة واحدة من لقاح كورونا تخفض نسبة دخول المستشفيات 80%

مصراوي Masrawy

10:21 م الإثنين 01 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

كشفت دراسة أن جرعة واحدة من لقاح شركة فايزر أو استرازينيكا المضادان لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكنها خفض حالات دخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بنحو 80 ٪، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن نائب رئيس هيئة الصحة العامة في انجلترا جوناثان فان تام قوله، في مؤتمر صحفي في لندن اليوم، إن تقريرا نشرته الهيئة كشف أيضا أن
جرعة واحدة من اللقاح تقلل فرص تعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ 70 للمرض بنسبة 60.

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