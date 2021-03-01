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ضبط مسئول مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من منظومة الدعم بالقليوبية

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ضبط مسئول مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من منظومة الدعم بالقليوبية ضبط مسئول مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من منظومة الدعم بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:46 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط جرائم الإستيلاء على أموال الدعم قُدرت قيمتها بما يزيد عن عشرة ملايين جنيه بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة والتجارة قيام مسئول عن مخبز كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بالتلاعب وإختراق نظام التشغيل لمنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم ومحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين إستيلائه على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية أن المبالغ التى تحصل عليها المتهم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10120972 جنيه) عشرة مليون ومائة وعشرون ألف وتسعمائة إثنان وسبعون جنيهاً قام بالإستيلاء عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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