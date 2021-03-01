مكة المكرمة.. إطلاق "جدارات" لتمكين التطوع الاحترافي بمشاركة 500 متدرب

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يمثلون 30 مدينة ومحافظة بالمملكة

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، ممثلة بوحدة التطوع، برنامج "جدارات" بمشاركة 500 متطوع ومتطوعة يمثلون 30 مدينة بالمملكة، بحضور رئيس اللجنة الدكتور عصام الجفري.

ويهدف "جدارات" إلى تمكين مهارات العمل التطوعي الاحترافي (المرحلة الأولى), حيث يتم تنفيذه عن بُعد عبر برنامج زووم في ظل ظروف الجائحة, وذلك بالتعاون مع مركز التأهيل الوطني بمكة المكرمة, ويقدم مجاناً عبر منصة تدريبية متخصصة.

وشمل حفل التدشين عدداً من الفقرات، حيث رحب مدير وحدة التطوع باللجنة محمد فتحب، بالجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة المجتمع.

كما تم عرض فيلم تعريفي عن البرنامج، وبلغت نسبة الإناث المشاركات في البرنامج 80% من المشاركين، ويقدم البرنامج مستشار التطوع الدكتور عبدالرحمن العلياني.

وقال مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش غزالي دحلان، إن البرنامج يستمر لمدة عشرة أيام بمعدل 50 ساعة تدريبية معتمدة يقدمها نخبة من المختصين في المجال التطوعي والاجتماعي.

وعن فكرة برنامج جدارات، قال "دحلان": إنه مشروع بنائي نوعي يسعى إلى بناء وتعزيز جدارات المتطوعين في مجال الجدارات الأساسية والمهنية والقيادية للوصول إلى قيادات شابة ممكنة ومتخصصة في العمل التطوعي, وتمتلك القدرة على إدارة العمل التطوعي في القطاع غير الربحي بكفاءة ومهنية عالية, مما يحقق استدامة العمل التطوعي وتعظيم أثره.

وأشار "دحلان" بأن البرنامج سيقدم مجانًا وبشهادات معتمدة, حيث يهتم بتأهيل قيادات تطوعية شابة وتمكينها لخدمة الوطن والمجتمع, وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي, وصناعة مبادرات تطوعية تخصصية ونوعية.

ورفع في ختام تصريحه الشكر والثناء للمتدربين والمتدربات الذي حرصوا على خدمة المجتمع من خلال التطوع وبأسلوب علمي حديث.