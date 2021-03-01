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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ)

أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، تعهد المملكة بمبلغ 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

وقال الربيعة في كلمة السعودية اليوم الإثنين خلال مؤتمر المانحين لليمن إن هذا الدعم يأتي تأكيدا لدور المملكة الريادي، وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصا منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية، التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف الربيعة أن السعودية تصدرت الدول المانحة للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمة هذه الدول اليمن الشقيق.

وتابع الربيعة قائلا: "إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة "كوفيد-19" وما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب، التي كانت ملاذا آمنا للنازحين في اليمن"، مشيرا إلى أن هذه الجماعة الإرهابية" تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار".

ودعا المسؤول السعودي: "بوقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه، وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع".

ومنذ سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي الداعم للشرعية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 80 بالمئة من سكان اليمن إلى المساعدات حسب تقارير أممية.