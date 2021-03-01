بمشاركة 125 عضواً.. انعقاد أول جمعية عمومية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي " عن بُعد "

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عُقدت اليوم الجمعية العمومية الأولى للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي "عن بُعد" بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأكثر من 125 عضواً من الأعضاء العاملين.

ودشنت الجمعية أعمالها بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاءالله السلمي، بعد ذلك استعرضت تقارير أعمال الاتحاد والتقارير المالية خلال الفترة الماضية 2018 - 2020 والمصادقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

بعد ذلك اعتمد أعضاء الجمعية العمومية اللائحة الأساسية للاتحاد والقواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، عقب ذلك استعرضت آلية انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة، واعتماد اللائحة الخاصة بالانتخابات والمصادقة على تشكيل اللجنة العامة للانتخابات ولجنة الطعون والمخالفات.

وفي الختام قدم الدكتور رجاءالله السلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشكر الجزيل لجميع الأعضاء على تلبية الدعوة بالحضور والمشاركة وعلى دعمهم لأنشطة وبرامج الاتحاد التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة الاتحاد القادم.

يذكر أن الاجتماع شهد حضور رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي كمراقب لأعمال الجمعية.