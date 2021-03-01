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.. ضبط 300 كيلو من "سمكة الأرنب" القاتلة بالإسكندرية

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مصر.. ضبط 300 كيلو من "سمكة الأرنب" القاتلة بالإسكندرية .. ضبط 300 كيلو من "سمكة الأرنب" القاتلة بالإسكندرية
توقف القلب خلال 60 دقيقة

مصر.. ضبط 300 كيلو من

شنّت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، برئاسة اللواء يوسف شباط؛ الاثنين، حملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع أحياء المحافظة، أسفرت عن ضبط حوالى 300 كجم من أسماك القراض السامة وتسمى بـ«سمكة الأرنب» خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية، طبقاً لـ«المصري اليوم».
وقالت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، إن أعراض التسمم الناتجة عن تناول هذا النوع من الأسماك تتمثل في تنميل حول الفم وبالأطراف إثر تناولهم للسمك المذكور من مصادر عديدة، محذرًا المواطنين من تناوله.
وأضافت «غانم» أنه «إذا كان لا بد من تناول سمك الأرنب يجب أن يتم إزالة الجلد والبطن وخاصة «البطارخ» نظراً لارتفاع نسبة السمية القاتلة بها»، مشيرة إلى أنه «للأسف لا يوجد مصل مضاد لسم السمكة، وبالتالى يتم وضع المصاب على جهاز تنفس صناعى لتكسير السموم الموجودة بجسمه بسبب تناول سمكة الأرنب».
وأشارت إلى أن «تناول وجبة سمكة القراض قد تؤدي في بعض الأحيان إلى توقف القلب تمامًا، ما يؤدى إلى الوفاة خلال 60 دقيقة؛ نظرًا لشدة سمها».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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