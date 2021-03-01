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أبرزها 8 طن مواد غذائية.. ضبط 1213 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

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أبرزها 8 طن مواد غذائية.. ضبط 1213 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد أبرزها 8 طن مواد غذائية.. ضبط 1213 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

01:44 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1213 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، بحوزته (2,53 طن "مقطعات لحوم-كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، بحوزته (1,3 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، بحوزته (4,11 طن "سكر -مسلي" – 900 عبوة " زيت طعام") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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