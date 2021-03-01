لورا ديرن تتألق بالأسود في الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

ارتدت الممثلة والمنتجة، والمخرجة الأمريكية لورا ديرن بدلة باللون الأسود من خامة المخمل، ونسقت مع الإطلالة توب وبنطلون وحذاء بنفس اللون.

واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، كما ارتدت مجوهرات ماسية بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.