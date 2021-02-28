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هل يفعلها مجددًا؟.. أمريكا تترقب رؤيته المستقبلية في إعلان الـ90 دقيقة

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هل يفعلها ترامب مجددًا؟.. أمريكا تترقب رؤيته المستقبلية في إعلان الـ90 دقيقة هل يفعلها مجددًا؟.. أمريكا تترقب رؤيته المستقبلية في إعلان الـ90 دقيقة
"إن بي سي" تكشف عن مقتطفات من أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض

هل يفعلها ترامب مجددًا؟.. أمريكا تترقب رؤيته المستقبلية في إعلان الـ90 دقيقة

من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد استعداده لخوض الانتخابات القادمة في عام 2024، وفق ما أفادت "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد.

وتفصيلاً، ذكرت الشبكة الأمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعلن في خطاب يلقيه يوم الأحد لاختتام مؤتمر العمل السياسي للمحافظين أن الرحلة المذهلة التي بدأها منذ 4 سنوات لم تنتهِ بعد، وصولاً إلى إعلان نواياه لعام 2024، ووضع رؤيته لمستقبل الحزب الجمهوري، وفق ما نقلته "العربية نت".

وأضافت: "من المتوقع أن يقول الرئيس السابق في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض الشهر الماضي: أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معًا منذ 4 سنوات لم تنتهِ بعد. نجتمع بعد ظهر هذا اليوم للحديث عن المستقبل، مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب".

وجاء في المقتطفات، بحسب "إن بي سي"، أن "الحزب الجمهوري متحد. الانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين في واشنطن العاصمة، وفي جميع أنحاء البلاد".

ووفق الشبكة الأمريكية، فإن التصريحات توضح على الأقل -كما هو مكتوب- أن ترامب لا يخطط لإنشاء حزب جديد أو مغادرة الحزب الجمهوري.

كما أشارت إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن هو أيضًا في مرمى نيران خطاب الرئيس السابق؛ إذ ينتقد ترامب خليفته بشأن الهجرة والصين وإعادة فتح المدارس.

ومن المرتقب أن تستمر تصريحات ترامب أكثر من 90 دقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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